FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 17. Juli: TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 GBR: Rio Tinto, Q2 Operation Report 07:00 DNK: Danske Bank, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen 07:20 SWE: Volvo AB, Q2-Zahlen 08:00 NOR: Yara, Q2-Zahlen 10:00 DEU: EnBW, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: VW Konzern Auslieferungszahlen für Juni und das erste Halbjahr 12:00 SWE: Autoliv, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Volkswagen: Roundtable mit VW-China-Chef Stephan Wöllenstein SWE: Electrolux, Q2-Zahlen SWE: Investor, Q2-Zahlen SWE: Telia Company AB, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 05/20 09:00 SVK: Verbraucherpreise 06/20 10:00 ITA: Industrieaufträge 05/20 10:00 ESP: Handelsbilanz 05/20 11:00 EUR: Verbraucherpreise 06/20 14:30 USA: Baugenehmigungen- und beginne 06/20 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/20 (vorläufig) EUR: Moody's Ratingergebnis Portugal EUR: Fitch Ratingergebnis Slowenien EUR: S&P Ratingergebnis Russland SONSTIGE TERMINE 10:00 EUR: EU-Sondergipfel zum mehrjährigen Finanzrahmen und zum Milliarden-Programm zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise DEU: Informelle Videokonferenz der EU-Arbeits- und -Sozialminister - Thema: Sozialpolitische Antworten auf die Corona-Krise + 1300 Pk mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), EU-Beschäftigungskommissar Nicolas Schmit, der portugiesischen Arbeitsministerin Ana Mendes Godinho und ihrem slowenischen Amtskollegen Janez Cigler Kralj ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi