Ab sofort gibt es wieder ab München vier wöchentliche Flüge von Emirates mit Boeing 777-300ER-Jets. Dubai ist seit dem 7. Juli wieder für Geschäfts- und Urlaubsreisende geöffnet. Rückkehr in die bayerische Landeshauptstadt: Emirates hat am vergangenen Mittwoch wieder Linienflüge für Passagiere zwischen seinem Drehkreuz in Dubai und München aufgenommen. Die Fluggesellschaft bedient nach der temporären ...

