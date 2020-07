Immer mehr Menschen entdecken Caravaning als Urlaubsform, mit der man sich auch in der Krise auf die langersehnten Ferien freuen kann Caravaning liegt voll im Trend: Auch im Juni stieg die Nachfrage nach Wohnmobilen und Caravans stark an. Mit insgesamt 12.726 Zulassungen waren die Freizeitfahrzeuge im Juni 2020 neben den Motorrädern das einzige Wachstumssegment in ...

