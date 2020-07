PARIS (dpa-AFX) - Unmittelbar vor dem EU-Gipfel will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Freitagmorgen (9.00 Uhr) mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte zusammentreffen. Das verlautete aus Kreisen des Pariser Präsidentenamtes. Bei dem zweitägigen Gipfel werden die EU-Staats- und Regierungschefs über das milliardenschwere Finanzpaket gegen die Corona-Krise verhandeln. Vor allem die Niederlande, Österreich, Schweden, Dänemark und Finnland, aber auch Ungarn und andere Staaten haben bisher große Vorbehalte.



Macron war bereits am Donnerstag nach Brüssel gereist und hatte sich mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte und dem portugiesischen Regierungschef Antonio Costa besprochen. Conte twitterte danach, er teile mit Macron den Wunsch nach einer schnellen Einigung. Frankreich hält es den Élysée-Kreisen zufolge für möglich, trotz der bisherigen Meinungsverschiedenheiten an diesem Wochenende zu einem Kompromiss zu kommen. Angesichts der Krise dürfe nicht weiter gewartet werden,



Auf dem Tisch des Gipfels liegen ein schuldenfinanziertes Konjunktur- und Investitionsprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro gegen die Rezession sowie der nächste siebenjährige EU-Haushaltsrahmen von über einer Billion. Das von der der EU-Kommission vorgeschlagene milliardenschwere Konjunkturprogramm beruht auch auf einem gemeinsamen Vorstoß von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Macron./cb/DP/zb

