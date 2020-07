The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0550413428 PFB.SCHW.HYP 20/42 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0555837753 CELLNEX TEL. 20/25 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DD5ASN5 DZ BANK CLN E.9953 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0B05 DZ BANK IS.A1426 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DL19VM7 DT.BANK MTN 20/23 BD00 BON EUR NCA XFRA IT0005415291 ITALIEN 20/30 FLR BD01 BON EUR NCA XFRA IT0005416570 ITALIEN 20/27 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2193852261 MBH CORP. 20/25 BD01 BON GBP NCA XFRA XS2197770279 BRIGD SG PTE 20/25 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2202902636 DE VOLKSBANK 20/30FLR MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2207430120 TENNET HLDG 20/UND.FLR BD01 BON EUR NCA XFRA XS2207657417 NATIONW.BLDG 20/25 MTN BD01 BON EUR NCA 4IK XFRA BMG0772R2087 THE BK N.T.BUTTERF.+S.NEW EQ00 EQU EUR NCA 1GIA XFRA CA33767E2024 FIRSTSERVICE EQ00 EQU EUR NCA GFX1 XFRA CA37636Q2053 GITENNES EXPL. INC. EQ00 EQU EUR NCA T23A XFRA CA87974N4057 TEMBO GOLD CORP. EQ00 EQU EUR NCA 2FX XFRA GB00BLS0XX25 EQUALS GROUP PLC LS-,01 EQ00 EQU EUR NCA 3UC XFRA GB00BMMV6B79 CLIPPER LOG. (WI) LS-0005 EQ00 EQU EUR NCA 3SF XFRA KYG1611B1077 BROOGE ENERGY DL-,0001 EQ00 EQU EUR NCA 15M1 XFRA NZMELE0002S7 MERIDIAN ENERGY EQ00 EQU EUR NCA ACBC XFRA US02071M5076 ALPHA BANK ADR1/4/EO 3,90 EQ01 EQU EUR N