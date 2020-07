The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3SG0001423 WESTN AUSTR.TR.CORP. 2020 BD00 BON AUD NCA ZUCA XFRA CH0247611251 ZUERICH VERS. 14-20 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A14JYY7 BAD.-WUERTT.LSA 15/20 BD00 BON EUR NCA XFRA US428236BM44 HP 11/21 BD00 BON USD NCA XFRA AU3CB0155133 APT PIPELINES 2020 BD01 BON AUD NCA XFRA DE000DK0D727 DEKABANK DGZ MTN 15/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB03W3 LB.HESS.THR.CARRARA01M/14 BD01 BON EUR NCA BYGD XFRA FR0010212852 BOUYGUES 05-20 BD01 BON EUR NCA XFRA GB00BN65R198 TREASURY STK 2020 BD01 BON GBP NCA XFRA US428236BF92 HP 10/20 BD01 BON USD NCA XFRA US46625HHS22 JPMORGAN CHASE 10/20 BD01 BON USD NCA XFRA US808513AD76 CHARLES SCHWAB 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US94974BGM63 WELLS FARGO 2020 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US94974BGN47 WELLS FARGO 2020 FLR MTN BD01 BON USD NCA XFRA XS1260668212 INTER-AMER.DEV.BK15/20MTN BD01 BON MXN NCA LLQC XFRA XS1263854801 LLOYDS BANK 15/20 MTN BD01 BON EUR NCA 8SZE XFRA US828807CU92 SIMON PROP.GRP 15/20 BD02 BON USD NCA XFRA XS0527239221 NATIONWIDE BLDG 10/20 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA IT0005120198 BPER BANCA 15/20 BD03 BON EUR NCA IUP1 XFRA LU0010009420 UBS(L)MON.MK.INV-EO P-ACC FD00 EQU EUR NCA UBFD XFRA LU0074706499 UBS(L)MON.MK.INV-EO P-DIS FD00 EQU EUR N