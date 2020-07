FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.07.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 20.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.07.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 20.07.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTHRPK XFRA DE000A11QW68 7C SOLARPARKEN AG O.N. 0.110 EURENLA XFRA US29265W2070 ENEL S.P.A. ADR EO 1 0.167 EUREAEN XFRA IT0004370463 RETELIT S.P.A. NUOVA 0.020 EURENL XFRA IT0003128367 ENEL S.P.A. EO 1 0.168 EURRU6 XFRA ID1000072309 SOLUSI BANGUN INDO.RP 500XFRA DE000HSH4J86 HCOB FZIXL1 13/23 0.002 %XFRA DE000HSH4RW2 HCOB MZC 9 14/22 0.001 %PRHA XFRA ES0175438003 PROSEGUR NOM. EO -,06 0.033 EURXFRA DE000HSH4RY8 HCOB MM IV 14/22 0.001 %NLM XFRA DE0006069008 FROSTA AG AKT. O.N. 1.600 EUREBK XFRA DE0005220008 ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON 0.350 EURXFRA DE000HLB3241 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/19 0.001 %XFRA DE000HSH4GX3 HCOB MZC 6 13/20 0.000 %E7L XFRA AU000000EZL9 EUROZ LTD. 0.037 EURADL5 XFRA DE000A161XW6 ADLER REAL EST. WDL16/21 0.172 EUREJF XFRA KYG2920K1013 ECOGREEN INTL GRP HD-,10 0.005 EUR44Q XFRA US1788671071 CIVISTA BANCSHARES 0.097 EURA9W1 XFRA SG1BI7000000 SIIC ENVIRONM. HLDS 0.006 EUR