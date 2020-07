FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.07.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 20.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.07.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

5ASA XFRA TH0963010R17 ASIASOFT CORP.-NVDR- BA 1

4SM XFRA NO0010187032 MAGNORA ASA NK 0,49

SMZ1 XFRA KYG8167W1380 SINO BIOPH.SUBDIV.HD-,025

WTP XFRA AU000000AEV1 AVENIRA LTD

XFRA CA92917M1005 VOYAGER DIGITAL (CANADA)

