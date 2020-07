SFC Energy AG: METZLER nimmt Coverage von SFC Energy mit Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR 24,00 aufDGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Sonstiges SFC Energy AG: METZLER nimmt Coverage von SFC Energy mit Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR 24,00 auf17.07.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.SFC Energy AG - Corporate NewsSFC Energy AG: METZLER nimmt Coverage von SFC Energy mit Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR 24,00 aufBrunnthal/München, Deutschland, 17. Juli 2020 - METZLER Capital Markets hat die Coverage der SFC Energy AG ( F3C:DE, ISIN: DE0007568578) aufgenommen. Analyst Alexander Neuberger vergibt eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 24,00, basierend auf einem Discounted-Cashflow-Modell. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses sieht der unabhängige Experte somit ein Aufwärtspotenzial von rund 46 %.In der Initial-Studie hebt Analyst Neuberger SFC Energy als eine der seltenen Investitionsmöglichkeiten im Sektor Erneuerbare Energien außerhalb der Solar- und Windenergiebranche hervor und sieht in den Brennstoffzellen von SFC Energy einen integralen Bestandteil für dezentrale Energielösungen. Insbesondere die Wasserstoffinitiative in Deutschland und die damit verbundenen staatlichen Investitionsanreize im Volumen von EUR 7,0 Mrd. stellen nach Ansicht der Experten eine große Chance für SFC Energy dar, da das Unternehmen zu den wenigen Playern mit einer hohen Expertise im Bereich der wasserstoffbasierten Brennstoffzellen zähle."Ich sehe in der aktuellen Corona-Krise einen Katalysator für SFC, um den Fokus auf Industrien mit stabilen Wachstumstrends wie die Bereiche Verteidigung und erneuerbare Energien zu legen, was der Gruppe in Zukunft auskömmliche Renditen ermöglicht", sagt Analyst Alexander Neuberger.Die Initialstudie von METZLER Capital Markets finden Sie auf der Website der SFC Energy AG unter folgendem Link:https://www.sfc.com/investoren/aktie/research-berichte/Zu SFC Energy AG Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Direktmethanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit weltweit über 45.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in Clean Energy & Mobility-Anwendungen, im Defense & Security Markt, in der Öl- und Gasindustrie sowie in Industrieanwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).IR Kontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel. +49 89 125 09 03-33 Email: susan.hoffmeister@sfc.comSFC Pressekontakt: Jens Jüttner Tel. +49 89 125 09 03-32 Email: pr@sfc.com Web: sfc.com17.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Saenger-Ring 7 85649 Brunnthal Deutschland Telefon: +49 (89) 673 592 - 100 Fax: +49 (89) 673 592 - 169 E-Mail: ir@sfc.com Internet: www.sfc.com ISIN: DE0007568578 WKN: 756857 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1095491Ende der Mitteilung DGAP News-Service1095491 17.07.2020