Aktien: Tesla mit neuem Schwung?

An der Börse erleben die Aktien des Elektroautopioniers Tesla derzeit einen Boom. Die Titel eilen von Rekord zu Rekord, was Tesla zum zweitwertvollsten Automobilunternehmen der Welt gemacht hat - hinter Toyota und vor den deutschen Automobilbauern. Die Aktien haben sich in diesem Jahr vervierfacht und auch der Aktienumsatz ist zuletzt deutlich angesprungen, was eine rege Nachfrage belegt. Die Fantasie der Anleger beflügelt dabei auch die Aussicht auf weiter steigende Absatzzahlen: Tesla plant einen weiteren Fabrikstandort auf dem Heimatmarkt USA.

Bislang produziert Tesla in den USA nur am Standort Freemont. In China gibt es ein weiteres Werk. Im brandenburgischen Grünheide soll die dritte Fertigungsstätte des Konzerns entstehen. In den USA gibt es für das dann vierte Werk zwei interessierte Bundesstaaten: Oklahoma und Texas. Beide Standorte buhlen um Tesla, eine Entscheidung sei laut Unternehmensangaben noch nicht gefallen.

Am kommenden Mittwoch werden die Quartalszahlen veröffentlich, eventuell wird es dazu auch neue Informationen geben. Beim Ergebnis wird ein Verlust erwartet, aber möglicherweise kann Tesla wieder überraschen und einen Gewinn vorweisen. Dann rückt die Mitgliedschaft im S&P 500 immer näher.

Tesla-Aktie legt eine Pause ein

Der Chart von Tesla hat nach seinem rasanten Kursanstieg in diesem Jahr auch einiges zu bieten. Der Sprung über die 1.000 Dollar war ein Brustlöser und hat den Titel in der Spitze auf rund 1.800 Dollar gebracht. Nun konsolidiert die Aktie und ein Test der jüngsten Unterstützungslinie bei rund 1.430 Dollar wird getestet. Ein Bruch der Marke könnte zu einem Schließen der Gaps (s. Ellipsen) führen. Belastet wird der Kurs vorübergehend auch durch einen stagnierenden MACD (Momentum), allerdings bleibt das Chartbild insgesamt positiv, da die erste Unterstützung bei 1.430 hält.

