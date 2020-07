Zum Ende einer starken Woche unternimmt der DAX noch einmal einen Angriff auf die Marke von 12.900 Punkten: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit einem Plus von 0,2 Prozent ganz knapp darüber. Zur Wochenmitte war der DAX bereits um Haaresbreite an der runden Marke von 13.000 Punkten vorbei geschrammt, bevor er am Donnerstag dann schwächelte. Für die Woche steht jedoch bislang ein ordentliches Plus von 1,9 Prozent zu Buche.Im Fokus stehen zunächst ...

