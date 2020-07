AM Best veranstaltet am Dienstag, den 21. Juli 2020 um 15:00 Uhr ein kostenloses Webinar. AM Best behält seinen stabilen Ausblick für den deutschen Nicht-Lebenversicherungsmarkt bei, beruhend auf der Erwartung, dass die positiven Gewinnmargen der deutschen Nicht-Lebensversicherer nachhaltig bleiben. AM Best erwartet jedoch auch niedrigere Prämienvolumen aufgrund der von COVID-19 bedingten wirtschaftlichen Abschwächung.

AM Best behält seinen negativen Ausblick für den deutschen Lebensversicherungsmarkt bei. Schlüsselfaktoren sind u.a. die Verengung der Margen zwischen Kapitalertrag und durchschnittlichen Garantien aufgrund niedrigerer Anlagerenditen, das langsame Run-off von Altbeständen, sowie die negativen Ertragsauswirkungen, resultierend aus der Notwendigkeit, Beiträge zur Zinszusatzreserve zu erhöhen.

In diesem kostenlosen Webinar von AM Best werden Analysten die Hauptfaktoren, die die Marktsegment-Ausblicke unterstützen, erläutern, einen Überblick über den globalen Rückversicherungsmarkt geben, sowie über den Stresstest berichten, welchen AM Best vor kurzem an allen von AM Best bewerteten Unternehmen durchgeführt hat. Der Stresstest untersuchte die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die Zeichnungspolitik und Ertragslage einzelner Unternehmen.

Zuhörer können eventuelle Fragen schon während der Registrierung stellen, oder alternativ direkt an Webinars@ambest.com. Das Webinar findet auf Deutsch und Englisch statt. Eine Aufzeichnung des Webinars wird kurze Zeit nach der Präsentation für registrierte Zuhörer verfügbar sein.

Bitte registrieren Sie sich jetzt für unser kostenloses Webinar des deutschen (Rück)Versicherungsmarktes: www.ambest.com/webinars/german.

Referenten:

Dr Angela Yeo, senior director analytics, AM Best

Victoria Ohorodnyk, senior financial analyst, AM Best

Konstantin Langowski, financial analyst, AM Best

William Mills, Director, market development, EMEA [Moderator]

