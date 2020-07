ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Netflix nach Zahlen von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 550 auf 525 US-Dollar gesenkt. Analyst Douglas Mitchelson konnte in einer am Freitag vorliegenden Studie auf kurze Sicht keine Katalysatoren für den Kurs des Streaming-Anbieters mehr ausmachen. Die Corona-Krise habe weltweit zu einem enormen Umstieg der Nutzer auf Streaming-Angebote geführt, von dem das Unternehmen im ersten Halbjahr profitiert habe. Das bedeute aber auch, dass sich das Wachstum der Kundenzahlen im zweiten Halbjahr 2020 wieder abschwächen dürfte./bek/zb



ISIN: US64110L1061

