Die Bullen sind nicht zu halten. Nicht einmal die Enttäuschung bei Netflix nimmt das positive Momentum aus der Technologie-Rallye. Nachdem die Präsenzbörsen in Europa fast einheitlich im Minus geschlossen hatten und auch die Wall Street mit Verlusten aus dem Handel ging, konnten sich die Futures im asiatischen Handel wieder deutlich erholen.In Deutschland konnte nur der TecDAX mit einem Plus glänzen. Während der DAX um -0,43 % auf 12.874,97 Punkte sank, schloss der TecDAX 0,41 % höher bei 3.086,10 Punkten. Angeführt wurde der Index von den hohen Gewinnen bei Sartorius (+8,87 %) und Qiagen (+2,49 %). An der Wall Street führten der Nasdaq Composite Index (-0,73 %) und der Russell 2000 Index (-0,90 %) die Liste der Verlierer an.

