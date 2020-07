DAI - Daimler macht dank Juni-Erholung weniger Miese als erwartet- DAIMLER WILL €2 MRD BEI JÄHRL. PERSONALKOSTEN EINSPAREN: HB WEW - Westwing erhöht Umsatzprognose für das Geschäftsjahr TUI1 - Europas größter Reiseveranstalter Tui will seine Kunden in der Corona-Krise mit einer kostenlosen Covid-Versicherung zum Reisen ermutigen. Das kündigte Tui-Deutschlandchef Marek Andryszak in einem Interview an. Das Angebot, für das Europas größter Reisekonzern mit der Axa -Versicherung zusammenarbeitet, gelte für alle Pauschalreisen in diesem Jahr, die ab diesem Sonnabend starten. Zudem hat der Konzern in diesem Jahr alle Partyreisen abgesagt. "Partymachen ist gerade einfach nicht angesagt. Jeder sollte Rücksicht auf sich selbst und seine Mitmenschen nehmen", Andryszak ....

