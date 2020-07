Der DAX wird zum Wochenabschluss etwas fester erwartet. Aktuell notiert der deutsche Leitindex rund 0,4 Prozent im Plus. Die Vorgaben von den internationalen Börsen sind gemischt: An der Wall Street beendete der Dow Jones am Donnerstag eine viertägige Gewinnserie und auch der S&P500 und der Nasdaq Composite gaben moderat nach. In Asien tendierten die Börse am Morgen uneinheitlich. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...