FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ende einer bislang starken Börsenwoche könnte der Dax noch einmal einen Angriff auf die Marke von 13 000 Punkten starten: Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex etwa eine Stunde vor dem Handelsstart ein Plus von 0,25 Prozent auf 12 908 Punkte. Zur Wochenmitte war der Dax um Haaresbreite an der runden Marke von 13 000 Punkten vorbei geschrammt, bevor er am Donnerstag dann schwächelte. Für die Woche steht jedoch bislang ein Plus von rund zwei Prozent zu Buche.



Anleger dürften zum Ende der Woche auf den EU-Sondergipfel schauen, wo es um das Milliarden-Programm zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise geht. "Zwischen den Südstaaten und den sparsamen Vier gehen die Meinungen weiterhin stark auseinander", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Gruppe der sogenannte sparsamen Vier besteht aus Österreich, Schweden, Dänemark und den Niederlanden. Für die Börsen wäre ein Scheitern des Gipfels ein "verheerendes Signal", so Altmann. Denn der Wiederaufbaufonds sei längst in die Kurse eingepreist, jede Verzögerung könne daher zu unmittelbaren Kursverlusten führen.



Im Fokus stehen ferner die vorläufigen Geschäftszahlen von Daimler . Der Autobauer schnitt im zweiten Quartal in der Corona-Krise trotz eines operativen Milliardenverlustes nicht so schlecht ab wie befürchtet. Goldman-Sachs-Experte George Galliers konstatierte vor allem eine starke Entwicklung im Juni und machte Hoffnung auf optimistischere Ziele der Stuttgarter. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate stieg der Kurs um zwei Prozent.



Bei den Nebenwerten fielen Adva auf mit einem Kurssprung um zehn Prozent nach oben auf. Umsatz und Gewinn des Netzwerkausrüsters legten im zweiten Quartal deutlich stärker zu als erwartet./bek/mis



DE0005103006, DE0007100000, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145

