FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PNX METALS LTD. 4P1 AU000000PNX6
AB/FROM ONWARDS 17.07.2020 08:30 CET
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PNX METALS LTD. 4P1 AU000000PNX6
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