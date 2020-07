Für die Produktion setzt ZF Friedrichshafen zahlreiche Industrieroboter ein, wobei durch Zukäufe immer wieder neue Modelle anderer Hersteller hinzukommen. Bereits diese Vielfalt an Robotersystemen ist für ZF eine Herausforderung. Hinzu kommt, dass der Markt für Roboter sich rasant weiterentwickelt: Wo es früher nur die großen Industrieroboter in den Produktionsstraßen gab, sind in jüngerer Zeit vermehrt Leichtbauroboter hinzugekommen. Sie werden auch als kollaborative Roboter bezeichnet, da sie die Mitarbeiter direkt an ihren Arbeitsplätzen, ohne Einhausung, unterstützen sollen. Ihre Programmierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...