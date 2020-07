Am deutschen Aktienmarkt zeigen sich Anleger vor dem Wochenende wieder kauffreudig.Der DAX begann die Sitzung 0,31 Prozent höher bei 12.915,27 Zählern und nähert sich damit der psychologisch wichtigen 13.000-Punkte-Marke.Zur Wochenmitte war der DAX um Haaresbreite an der runden Marke von 13.000 Punkten vorbei geschrammt, bevor er am Donnerstag dann schwächelte. Für die Woche steht jedoch bislang ein Plus von rund zwei Prozent zu Buche.EU-Sondergipfel im BlickAnleger ...

