NOTICE 17.7.2020 LEVERAGE CERTIFICATES NEW LONG NAMES AND LONG SYMBOLS FOR INSTRUMENTS ISSUED BY NORDEA BANK ABP Upon request by the issuer, long names and long symbols for below instruments issued by NORDEA BANK ABP will change, please see below. The change will be valid as of July 20, 2020. ISIN codes will remain unchanged. ISIN Long Name/Long Symbol New Long Name/Long Symbol ---------------------------------------------------------------- FI4000393210 BEAR NDX X8 NORDNET F BEAR NASDAQ X8 NORDNET F1 ---------------------------------------------------------------- FI4000253711 BULL NQ100 X5 NORDNET F BULL NASDAQ X5 NORDNET F1 ---------------------------------------------------------------- FI4000253729 BULL NQ100 X8 NORDNET F BULL NASDAQ X8 NORDNET F2 ---------------------------------------------------------------- FI4000393327 BEAR SPX X10 NORDNET F BEAR SP500 X10 NORDNET F1 ---------------------------------------------------------------- FI4000393285 BEAR SPX X5 NORDNET F BEAR SP500 X5 NORDNET F1 ---------------------------------------------------------------- FI4000393301 BEAR SPX X8 NORDNET F BEAR SP500 X8 NORDNET F1 ---------------------------------------------------------------- FI4000393335 BULL SPX X10 NORDNET F BULL SP500 X10 NORDNET F2 ---------------------------------------------------------------- FI4000393293 BULL SPX X5 NORDNET F BULL SP500 X5 NORDNET F1 ---------------------------------------------------------------- FI4000393319 BULL SPX X8 NORDNET F BULL SP500 X8 NORDNET F2 ---------------------------------------------------------------- FI4000401856 BULLTSLAX3SNONF1 BULL TESLA X3S NORDNET F1 ---------------------------------------------------------------- Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260