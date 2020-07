Upon request by the issuer, long names and long symbols for instruments issued by Nordea Bank Abp will change. The change will be valid as of July 20, 2020. ISIN codes will remain unchanged. For further information about this exchange notice please contact Issuer Surveillance, surveillancedk@nasdaq.com, +45 33 93 33 66. ISIN Long Name/Long Symbol New Long Name/Long Symbol ----------------------------------------------------------------- DK0061195658 BULL NDX X10S NORDNET D BULL NASDAQ X10S NORDNET D ----------------------------------------------------------------- DK0061195732 BULL NDX X12S NORDNET D BULL NASDAQ X12S NORDNET D ----------------------------------------------------------------- DK0061195815 BULL NDX X15S NORDNET D BULL NASDAQ X15S NORDNET D ----------------------------------------------------------------- DK0061195302 BEAR NDX X10S NORDNET D BEAR NASDAQ X10S NORDNET D ----------------------------------------------------------------- DK0061195492 BEAR NDX X12S NORDNET D BEAR NASDAQ X12S NORDNET D ----------------------------------------------------------------- DK0061195575 BEAR NDX X15S NORDNET D BEAR NASDAQ X15S NORDNET D ----------------------------------------------------------------- DK0061255494 BULL SPX X10 NORDNET D BULL SP500 X10 NORDNET D3 ----------------------------------------------------------------- DK0061196466 BULL SPX X10S NORDNET D BULL SP500 X10S NORDNET D ----------------------------------------------------------------- DK0061196540 BULL SPX X12S NORDNET D BULL SP500 X12S NORDNET D ----------------------------------------------------------------- DK0061196623 BULL SPX X15S NORDNET D BULL SP500 X15S NORDNET D ----------------------------------------------------------------- DK0061255304 BULL SPX X8 NORDNET D BULL SP500 X8 NORDNET D2 ----------------------------------------------------------------- DK0061255817 BEAR SPX X10 NORDNET D BEAR SP500 X10 NORDNET D2 ----------------------------------------------------------------- DK0061196037 BEAR SPX X10S NORDNET D BEAR SP500 X10S NORDNET D ----------------------------------------------------------------- DK0061196110 BEAR SPX X12S NORDNET D BEAR SP500 X12S NORDNET D ----------------------------------------------------------------- DK0061196383 BEAR SPX X15S NORDNET D BEAR SP500 X15S NORDNET D ----------------------------------------------------------------- DK0061255734 BEAR SPX X8 NORDNET D BEAR SP500 X8 NORDNET D1 ----------------------------------------------------------------- DK0061174067 BULLSOEX15SNOND5 BULL SOELV X15S NORDNET D5 -----------------------------------------------------------------