Es bleibt wie es ist: Bis zu den Zahlen am 4. August dürften vor allem die Zahlen der Wettbewerber die Kursentwicklung der Infineon-Aktie beeinflussen. In dieser Woche lieferten optimistische Prognosen des Chip-Auftragsfertigers TSMC und gute Daimler-Zahlen positive Impulse.Der taiwanesische Konzern TSMC traut sich nicht nur mehr Wachstum zu, sondern will angesichts der starken Nachfrage etwa nach 5G-Technik sowie immer leistungsfähigeren Computern auch mehr in seine Produktion investieren als bisher ...

