An der Wall Street haben die US-Anleger nach den jüngsten Kursgewinnen wieder kalte Füße bekommen. Die wichtigsten Aktienindizes schlossen am Donnerstag im Minus. Bei Amazon geht die Korrektur weiter, was angesichts der starken Kursgewinne in den vergangenen Wochen normal ist. Bald könnte die Aktie schon wieder Fahrt aufnehmen.Erlebt E-Commerce bald den nächsten Boost? Angesichts der steigenden Infektionszahlen in mehreren Ländern kann es gut sein, dass es wieder vermehr zu Lockdowns inklusive Geschäftsschließungen ...

