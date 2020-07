"Das Membrangeschäft passt nicht mehr zu unserer strategischen Ausrichtung auf Spezialchemie", erklärte Matthias Zachert, Vorsitzender des Vorstands von Lanxess. Der Bereich soll an den französischen Konzern Suez gehen, einen Anbieter für nachhaltiges Ressourcenmanagement. Beide Unternehmen haben bereits eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. "Wir sind überzeugt: Unter dem Dach von Suez hat das Geschäft die nötigen Voraussetzungen, um künftig sein volles Wachstumspotenzial zu entwickeln", ergänzt Zachert.

Die Membranen, die eine wichtige Rolle in der Aufbereitung von Brack- und Meerwasser spielen, stellt Lanxess bisher am Standort Bitterfeld her. Suez soll die dortige Anlage sowie die Forschungseinrichtungen mit allen Mitarbeitern übernehmen. 2019 hat Lanxess mit diesem Geschäft einen Umsatz im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erwirtschaftet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...