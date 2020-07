Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf Johnson & Johnson, PSA und das gestrige EZB-Treffen.

MÄRKTE & IMPULSE

> Europa | EZB: Gestern tagte die Fed. Revolutionäre Entscheidungen wurden im Vorfeld nicht erwartet und fanden dann auch nicht statt. Die Europäische Zentralbank hält am geldpolitischen Kurs der vergangenen Monate fest, der Leitzins bleibt unverändert. Am Volumen des Stützungsprogramms PEPP wurde anders als noch bei der letzten Zusammenkunft nicht geschraubt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sprach im Rahmen der Pressekonferenz von einer Erholung der wirtschaftlichen Aktivität in den Monaten Mai und Juni, betonte aber gleichzeitig die unverändert große Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung. Eine Belebung der Inflationsrate erwartet man erst wieder im kommenden Jahr. Die europäischen Aktien-Indizes reagierten moderat positiv auf die Ergebnisse der EZB-Sitzung.

> USA | Wall Street: Die diplomatischen Beziehungen zwischen China und den USA werden erneut auf die Probe gestellt und die Investoren fürchten, dass einem der Beteiligten der Geduldsfaden reißt. Gestern hatten die Bären die Hände am Steuer. Der Dow Jones büßte 0,5 Prozent ein. Der S&P 500 korrigierte um 0,3 Prozent und für den Nasdaq100 ging es um 0,7 Prozent abwärts.

UNTERNEHMEN & NACHRICHTEN

