Bank-Austria-Chef Robert Zadrazil hat sich gegen Beteiligungen seines Instituts an Unternehmen mit Risikokapital ausgesprochen und fordert von der Regierung Zukunftsinvestitionen für den privaten Sektor, etwa mit steuerlichen Anreizen. Im Interview mit der "Presse" (Freitagsausgabe) verteidigt er die Klagen der Bank Austria in der 3-Banken-Gruppe.Die Bank Austria selber habe in der Coronakrise sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...