Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern gab es am EUR-Primärmarkt nur die Emission der Gamenet Group SPA zu verzeichnen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Während der variabel verzinste Teil (EUR 300 Mio., 5NC1) der Dual-Tranche Senior Secured Anleihe mit 3mL+600 BP am oberen Ende der Preisindikation platziert worden sei, habe die Rendite der fix verzinsten Tranche (EUR 340 Mio., 5NC2) mit 6,25% am unteren Ende der Preisindikation gelegen. Die Emittenten- als auch Emissionsratings seien noch ausstehend. ...

