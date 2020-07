Wien (www.anleihencheck.de) - In der gestrigen Zinssitzung der EZB wurde der aktuelle Kurs umfassend unterstützender Geldpolitik bestätigt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International Bank AG.Der Hauptrefinanzierungszinssatz und der Einlagezinssatz seien bei 0,0% bzw. -0,5% belassen und auch am Anleihekaufprogramm PEPP wurden keine Änderungen vorgenommen worden. Der EZB-Rat teile die Ansicht einer beginnenden Konjunkturerholung im Mai, welche sich auch im Juni habe fortsetzen können, deren Ausmaß und weitere Entwicklung aber mit hoher Unsicherheit behaftet sei. Expansive Fiskalpolitik stelle eine wesentliche Stütze für die Konjunkturerholung dar, so EZB-Präsidentin Lagarde. In diesem Hinblick werde der EU-Wiederaufbaufond als entscheidende Weichenstellung erachtet. Am heute beginnenden zweitätigen EU-Sondergipfel zu diesem Thema werde weiter nach einer Lösung gesucht, um die unterschiedlichen Vorstellungen in einem Kompromiss zu bündeln. Die Zeit dränge, so die deutsche Kanzlerin, eine finale Einigung würde aber dennoch überraschen. ...

