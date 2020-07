Orvana Minerals Corp. meldete in dieser Woche die Produktionsergebnisse der Minen El Valle in Spanien und Don Mario in Bolivien für das dritte Quartal des Finanzjahres 2020.



Den Angaben zufolge wurden im dritten Quartal insgesamt 12.046 Unzen Gold produziert. Die Produktion von Goldäquivalent lag bei insgesamt 14.565 Unzen.



Bei der Mine El Valle erreichte die Produktion 11.822 Unzen, verglichen mit 13.854 Unzen im dritten Quartal 2019.



Bei der Mine Don Mario wurden im dritten Quartal nur 224 Unzen Gold produziert. Im Vorjahreszeitraum waren es 6.842 Unzen.



