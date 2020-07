FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Deutsche Post von 36 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten des Logistikkonzerns hätten eine erstaunlich schnelle Erholung bei DHL im zweiten Quartal gezeigt, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings hätten die Zahlen einiger Wettbewerber bereits in diese Richtung gedeutet./mf/edh



ISIN: DE0005552004

