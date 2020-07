Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

St. Gallen (pts012/17.07.2020/10:30) - Strahlende Gesichter bei den Verantwortlichen der GOLDBECK RHOMBERG AG in St. Gallen: Das Wirtschaftsjahr 2019/2020 war für den Schweizer Industriebauspezialisten das bislang erfolgreichste seiner Unternehmensgeschichte. Von April 2019 bis März 2020 setzte die auf elementiertes Bauen mit System spezialisierte Baufirma gut 90 Mio. CHF um, ein Plus von 36,5 Prozent. Die Anzahl der Mitarbeitenden wuchs um rund 23 Prozent auf 48. Und die nächsten Meilensteine hat die Schweizer Vertretung des Joint Ventures von GOLDBECK GmbH und Rhomberg Bau bereits fest im Blick. "Wir sind bis jetzt unbeschadet durch die Corona-Krise gekommen und wollen diese sehr gute Startposition natürlich nutzen, um unsere Wachstumsgeschichte weiterzuschreiben", erklärte GOLDBECK RHOMBERG-Schweizchef Kurt Mayer anlässlich der Präsentation der Zahlen. So stünden bereits heute zahlreiche, attraktive Bauprojekte von potenten und langjährigen Kunden in den Büchern für das laufende Geschäftsjahr. Zu nennen seien hier etwa ein 35-Mio.-CHF-Auftrag für die Luzi AG oder das Bürohaus "Schellerareal" für den Stammkunden Q11 AG. "Unser Erfolgsrezept bleibt dabei allerdings das alte", betonte Mayer. "Wie bisher punkten wir vor allem mit der Wirtschaftlichkeit, Qualität, Schnelligkeit und Termintreue, die unsere elementierte Bauweise auszeichnet." Unternehmensintern hatte sich die GOLDBECK RHOMBERG AG Anfang des Jahres mit Wolfgang Schmid verstärkt. Neben dem langjährigen Niederlassungsleiter Martin Amann verantwortet Wolfgang Schmid, ebenfalls als Niederlassungsleiter, nun den Key Account Großprojekte und Logistik. "Wir bauen mit dieser Entscheidung bewusst den sehr attraktiven Markt in der Schweiz weiter aus", erklärte Mayer dazu. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Personal-Akquise, um die Vielzahl der Aufträge kosten-, termin- und qualitätsgetreu umsetzen zu können. "Eine Bewerbung bei uns lohnt sich also allemal", wirbt Mayer. Rückblick 2019/2020 Im abgeschlossenen Geschäftsjahr stachen vor allem, wie schon in den Vorjahren, die Parkhausprojekte des Schweizer Systembauspezialisten hervor. So hat der Marktführer im Parkhausbau unter anderem ein Parkhaus für die Transportgemeinschaft AG in Wangen an der Aare übergeben, aktuell laufen noch die Bauten von vier Hochgaragen in Bubendorf, Aarau und Allschwil mit insgesamt knapp 1 700 Stellplätzen. Ausserdem zahlten einige Grossprojekte in die Bilanz von GOLDBECK RHOMBERG ein. Im Februar dieses Jahres etwa ging die hochmoderne Produktionshalle der DGS Druckguss Systeme AG in St. Gallen in Betrieb. Und in Dübendorf hat das Unternehmen im November 2019 zwei Büro-Gewerbebauten "Hochbord" an den langjährigen Kunden ADT INNOVA AG übergeben. Fact Box Bilanz 2019/2020 Umsatz 2019/2020: 90,018 Mio. CHF (+36,51 %) Anzahl Mitarbeitende 2019/2020: 48 (+23,08 %) Schweizsitz: St. Gallen Geschäftsführung: Kurt Mayer Eigentümer: Rhomberg Bau Holding GmbH (50 %), GOLDBECK International GmbH (50 %) Anzahl Standorte: 7 (St. Gallen, Wolfurt, Wien, Linz, Graz, Salzburg, Ruggell) Über GOLDBECK RHOMBERG GOLDBECK RHOMBERG agiert als Spezialist für ökonomische, schnelle und flexible Lösungen im Industrie- und Gewerbebau. Das 2001 gegründete Unternehmen ist als General- und Totalunternehmer einer der Marktführer für die Produkte Bürogebäude und (Logistik-)Hallen in der Schweiz und Österreich. Im Bereich Parkhäuser ist GOLDBECK RHOMBERG in den genannten Ländern sogar klarer Branchenprimus. Die Kunden profitieren neben dieser starken Marktpräsenz von attraktiven Produkten und höchster Wirtschaftlichkeit. Sie sind von der Konzeptionsphase bis zur Fertigstellung bei dem Experten für elementiertes Bauen mit System rundum in kompetenten Händen. Der Hauptsitz von GOLDBECK RHOMBERG befindet sich in Vorarlberg. Weitere Niederlassungen und Geschäftsstellen gibt es in Wien, Salzburg, Linz, Graz, St. Gallen in der Schweiz und Ruggell, Liechtenstein. Zahlreiche Standorte des Mutterunternehmens GOLDBECK ergänzen das Netzwerk in ganz Europa. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.goldbeck-rhomberg.com (Ende) Aussender: GOLDBECK RHOMBERG GmbH Ansprechpartner: Torben Nakoinz Tel.: +41 71314256 26 E-Mail: torben.nakoinz@rhomberg.com Website: www.goldbeck-rhomberg.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200717012

