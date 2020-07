Wolfsburg (ots) - Blauer Himmel und Sonnenstrahlen: Es ist Urlaubszeit in der Autostadt in Wolfsburg. Besucherinnen und Besucher dürfen sich bis zum 27. September auf ein spannendes Aktiv-Programm und zahlreiche Entspannungsmöglichkeiten für die ganze Familie freuen.Für den musikalischen Rahmen sorgen nationale und internationale Künstler, die sich erstmals der Street Music widmen. Zum Auftakt bringen die Band "Berge", der Rockgitarrist Miguel Montalban und der Londoner Sänger und Songschreiber Ben Barritt von Freitag bis Sonntag musikalische Vielfalt in den Park.BergeBereits 2009 veröffentlichte die Berliner Band "Berge" mit "Keine Spur" ihr Debütalbum. 2011 folgte ihre Hit-Single "Meer aus Farben". Mit "10.000 Tränen" erreichten die Musiker im Jahr 2015 ein Millionenpublikum - bis heute wurde der Song mehr als 5 Millionen Mal auf YouTube angesehen.Freitag und Samstag 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr und 18 UhrSonntag 12 Uhr, 13.30 Uhr, 15 Uhr und 16.30 Uhr Miguel MontalbanDer in Santiago, Chile geborene Miguel Montalban stand bereits im Alter von 8 Jahren auf der Bühne. Seine Performances als Straßenmusiker gingen viral und brachten ihm Millionen Views ein. Heute gilt der Komponist, Sänger und Songschreiber weltweit als Ausnahmegitarrist.Freitag und Samstag 12.30 Uhr, 14.30 Uhr, 16.30 Uhr und 18.30 UhrSonntag 12.30 Uhr, 14 Uhr, 15.30 Uhr und 17 Uhr Ben Barritt1984 in London geboren, begeistert der heute in Berlin lebende Singer/Songwriter sein Publikum mit zeitlosen und facettenreichen Songs. Auch Persönlichkeiten wie Bobby McFerrin und Kenny Wheeler schätzten seine Kompositionen und arbeiteten mit ihm zusammen.Freitag und Samstag 13 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr und 19 UhrSonntag 13 Uhr, 14.30 Uhr, 16 Uhr und 17.30 Uhr Die Autostadt bittet ihre Besucherinnen und Besucher, die allgemeinen Hygienevorschriften und Sicherheitsbestimmungen zu beachten. Gäste können sich unter www.autostadt.de/aktuell (http://www.autostadt.de/aktuell) bereits im Vorfeld ihres Besuchs über die aktuelle Situation informieren.Pressekontakt:Autostadt GmbHUnternehmenskommunikationStadtbrücke38440 WolfsburgTelefon +49 - (0) 5361 40-1444Telefax +49 - (0) 5361 40-1419E-Mail: pressestelle@autostadt.deOriginal-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19185/4654736