Linz (www.anleihencheck.de) - Bereits vor dem Corona-Lockdown zeigte sich eine kontinuierliche Beschleunigung der Kerninflation in Polen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Juni habe sich diese von 3,8% auf 4,1% zum Vorjahr erhöht. Das liege oberhalb der Toleranzgröße von 3,5% der polnischen Nationalbank (NBP). Im Mai habe die NBP ihren Leitzinssatz auf 0,1% gesenkt. Die NBP und die polnische Regierung würden mit Maßnahmen die polnische Wirtschaft unterstützen. Der Polnische Zloty gebe die gewonnene Stärke von Ende Mai kontinuierlich wieder ab. (17.07.2020/alc/a/a) ...

