Unterföhring (ots) -Weniger ist manchmal mehr. Die vierte Staffel "Joko & Klaas gegenProSieben" wird im August wieder mit Publikum produziert - allerdingsmit deutlich weniger Zuschauern: Pro Show dürfen nur 90 der 750Plätze im Studio in den Bavaria Filmstudios in München besetztwerden. Es gelten alle aktuellen Vorgaben und Auflagen der Behördenund des Robert Koch-Institutes. Insgesamt werden fünf Showsaufgezeichnet. Tickets für die ProSieben-Erfolgsshow gibt's abFreitag, 17. Juli 2020, ab 11:00 Uhr aufhttps://jokoundklaas.tvtickets.de/gegen-prosieben/.Die ShowIn verschiedenen Spielrunden treten Joko und Klaas gegen ihrenArbeitgeber ProSieben an. Gewinnen Joko und Klaas, bekommen sie 15Minuten Live-Sendezeit am nächsten Tag geschenkt. Bei einerNiederlage legt ProSieben fest, was die beiden für den Sender tunmüssen. Moderiert wird die vierte Staffel von Steven Gätjen.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyKevin KörberTel. +49 89 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comPhoto Producing & EditingJürgen MorgenrothTel. +49 89 9507-1129Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4654796