BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der EU-Sondergipfel über das Milliarden-Programm zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise hat begonnen. Das Treffen startete am Freitagvormittag in Brüssel mit einem Meinungsaustausch mit EU-Parlamentspräsident David Sassoli, wie der Sprecher des EU-Ratspräsidenten Charles Michel mitteilte.



Konkret geht es bei den Verhandlungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den anderen Staats- und Regierungschefs zum einen um den Corona-Aufbauplan. Die EU-Kommission hatte Ende Mai ein schuldenfinanziertes Konjunktur- und Investitionsprogramm in Höhe von 750 Milliarden Euro vorgeschlagen. Allerdings sind etliche Fragen umstritten. Zudem geht es um den EU-Finanzrahmen von mehr als 1000 Milliarden für die kommenden sieben Jahre.



Der Gipfel ist für zwei Tage angesetzt. Es ist das erste Mal seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie, dass sich die EU-Staats- und Regierungschefs wieder persönlich in Brüssel treffen./jon/DP/eas

