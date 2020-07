Original-Research: Frequentis AG - von BankM AGEinstufung von BankM AG zu Frequentis AGUnternehmen: Frequentis AG ISIN: ATFREQUENT09Anlass der Studie: Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen seit: 17.07.2020 Kursziel: EUR 22,70 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: keine Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger BeckerKollateralschaden durch FMA-Bescheid gegen Commerzialbank Mattersburg sehr wahrscheinlich Die Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) hat bei einer österreichischen Bank, der durch die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) die Fortführung des Geschäftsbetriebs untersagt wurde, erhebliche Einlagen von rd. EUR 31 Mio. Die Vorwürfe gegen die Commerzialbank Mattersburg im Burgenland (50 Mitarbeiter; Bilanzsumme EUR 800 Mio.) lauten auf Bilanzfälschung und es ist davon auszugehen, dass ein größerer Teil der Einlagen verloren ist. Dennoch würde auch im Worst Case eines Totalverlusts der Einlage der operative Betrieb bei Frequentis hiervon nicht beeinträchtigt werden. Wir sind bei der Aktualisierung unserer Schätzungen aus Gründen der Vorsicht davon ausgegangen, dass Frequentis ihre gesamte Einlage bei der Commerzialbank verlieren wird - der hieraus resultierende Bewertungseffekt entspricht rd. EUR 2,30 pro Aktie (bei 13,28 Mio. Aktien). Der Kurs der Frequentis-Aktie sank mit Bekanntwerden der Meldung um EUR 2,90 (XETRA-Schluss), hatte den Worst Case also mehr als eingepreist. Mittlerweile hat sich der Kurs wieder deutlich erholt. Wir stufen die Frequentis-Aktie - auch bei nun reduziertem Kursziel - weiterhin mit Kaufen ein. Erhebliche finanzielle Verluste. Der Vorfall hat auch Auswirkungen auf weitere Unternehmen, die ihre Einlagen bei der Commerzialbank haben. Diese kommen kurzfristig nicht an ihre Gelder und müssen mit erheblichen finanziellen Verlusten rechnen. So vermutet bspw. der Landeshauptmann des Burgenlandes dass die EUR 5 Mio., die Energie Burgenland als Einlage geleistet hat, 'weg' sind. Die österreichische Tochter der CTS Eventim (Barracuda) hat Einlagen i.H.v. EUR 34 Mio. bei dem Institut. Die bereits aktivierte Einlagensicherung (bis EUR 100k) hilft bei größeren Einlagen kaum, die Verluste gering zu halten. Positiver Newsflow überlagert. Positive Meldungen der letzten Wochen, wie die Beauftragungen in Hamburg (Polizei/Feuerwehr), Leeds (Leeds Bradford Airport) und Griechenland (Küstenwache) werden vor dem Hintergrund der heutigen Meldung kaum wahrgenommen. In Hamburg erhielt Frequentis den Zuschlag für das Projekt Perle und liefert die Kommunikationssysteme für die Einsatzleitstellen von Polizei und Feuerwehr und übernimmt für mindestens 10 Jahre die Systemwartung. Auch wenn über das genaue Projektvolumen Stillschweigen vereinbart wurde, dürfte es im oberen einstelligen Millionenbereich liegen.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21223.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html.Kontakt für Rückfragen BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker, CEFA Mainzer Landstrasse 61, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 Email: daniel.grossjohann@bankm.de; roger.becker@bankm.deübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.