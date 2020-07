FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat im Juni konzernweit 804.100 Fahrzeuge ausgeliefert und damit 17,5 Prozent weniger als vor einem Jahr. Im Halbjahr summierten sich die Auslieferungen auf 3,893 Millionen Einheiten, 27,4 Prozent weniger als vor Jahresfrist, wie der Autobauer mitteilte.

Unter den einzelnen Regionen war der Absatzrückgang im Juni in Westeuropa mit 29,9 Prozent am höchsten. In China betrug das Absatzminus dagegen nur 3,9 Prozent.

Die Marke Seat verbuchte im Juni mit einem Minus von 40,5 Prozent besonders starke Einbrüche. Auch die Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania verbuchten Rückgänge um ein Drittel und mehr. Die Premiummarken Audi und Porsche entwickelten sich mit minus 8,1 Prozent und 1,8 Prozent weniger schlecht.

July 17, 2020

