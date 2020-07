Die Ratingagentur hat sich das Angebot an offenen Immobilienfonds genauer angesehen und dabei auch zahlreiche Bewertungen herabgesetzt. Dennoch: Mittelabflüsse waren nicht zu verzeichnen, die Fondsklassiker haben die Corona-Krise stabil gemeistert."Kaum ein Anlagesegment hat in den vergangenen Monaten derartige Stabilität bewiesen wie die offenen Immobilienfonds", leitet das Analysehaus Scope eine aktuelle Mitteilung zur seiner großen Marktstudie ein. Dennoch gehe die Coronakrise auch an den beliebten Klassikern nicht spurlos vorbei und belaste Ertragskraft und Risikoprofile. Vor diesem Hintergrund haben die Analysten die Bewertungen der Fonds überprüft. Das Ergebnis: Zwölf Immobilienfonds wurden herabgestuft, drei Fonds konnten ihr Rating behalten. "Trotz der Herabstufungen befinden sich die Ratings insgesamt nach wie vor auf einem vergleichsweise hohen Niveau", erklärt Scope. "Das durchschnittliche Rating der Fonds liegt bei a." Diese Wertung lässt eine "gute risikoadjustierte Rendite" erwarten.

