Der Science Channel hat Zutritt zur Gigafactory 1 von Tesla erhalten und ein rund 10-minütiges Video veröffentlicht, das die bisher detailliertesten Einblicke in die riesige Fabrik in der Wüste von Nevada erlaubt. Eine Zahl lässt dabei besonders aufhorchen. Aktuell können dort in der hochautomatisierten Fertigung bereits bis zu 13 Millionen Batteriezellen pro Tag produziert werden, wie es in der Folge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...