Märkte um 12: Coronavirus-Krise schwelt weiter - Netflix enttäuscht die Aktionäre

Der DAX setzt am Freitagmittag den Seitwärtslauf des Vortages fort und notiert damit weiterhin im Bereich der 12.900er-Marke. Anleger halten sich mit Neuinvestitionen vorerst zurück, da die Coronavirus-Krise immer noch nicht entschärft ist. Zuletzt wurden allein in den USA mehr als 77.000 Neuinfektionen pro Tag vermeldet. Das könnte zu neuen Lockdowns führen, wie sie in einigen US-Bundesstaaten bereits praktiziert werden.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,2% 12.895 MDAX -0,3% 26.990 TecDAX +0,4% 3.099 SDAX +0,3% 12.097 Euro Stoxx 50 -0,2% 3.359

Am Freitagmittag gab es im DAX 14 Gewinner und 16 Verlierer. Den mit Abstand größten Gewinn verzeichnete Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000). Für die Aktien geht es zeitweise um rund vier Prozent nach oben. Das Ergebnis bei Daimler im zweiten Quartal fiel weniger schlimm aus, als von vielen Analysten befürchtet worden ist.

