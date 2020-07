Selten gab es bei großen Werten an der Wall Street eine derartige Kursfahnenstange wie beim Elektromobilhersteller Tesla. Ein Exponentialanstieg, bis zum 13. Juli auf knapp 1800 Dollar, der gar lange nicht so weiter gehen kann, denn dann wäre die Firma so viel wert wie alle anderen Automobilwerte zusammen. Also auf die große Korrektur setzen, ein sicherer Trade? Gar nicht so einfach.

Immer noch eine unglaublich Leerverkaufsquote bei Tesla

Wie gerade dargestellt: Bei einem Kurs von 1793 Dollar ergab sich eine Marktkapitalisierung für die Firma von mehr als 320 Milliarden Dollar (Zeit für "The Big Short"?). Dazu noch einmal ein Vergleich. Zu Beginn des Jahres 2020 betrug der Marktwert der weltweit größten acht Automobilkonzerne zusammen (von Toyota bis Nissan) 542 Milliarden Dollar - und deren Bewertungen sind seither gefallen. Diese Unternehmen stehen aber für den Löwenanteil der 67 Millionen im Jahr 2019 produzierten Pkw - und Tesla kam auf 376.500 Pkw. Sieht man sich den Chart an, so würde er bereits in wenigen Wochen auf eine vergleichbare Bewertungsgröße kommen. Völlig absurd und die Gelegenheit schlechthin für eine Shortspekulation? Auf diese Idee kommen aber auch zahlreiche Spekulanten, die nach wie vor auf den Niedergang des Börsenkurses wetten.

Die bisherigen Verluste der Shorties

Der US-Finanzdatenanbieter S3-Partners, eine Firma aus New York, die Echtzeitdaten zu Short Interest-Quoten liefert, hat anhand von Brokerdaten errechnet, dass Hedgefonds im laufenden Jahr bereits 23 Milliarden Dollar ...

