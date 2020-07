Der Crude Oil Juni Future markierte am 21. April 2020 im Zuge der Coronakrise ein vorläufiges Tief bei 6,50 US-Dollar pro Fass, der Mai-Kontrakt notierte sogar einen Tag vor der Lieferung im negativen Bereich. Danach ging es in den folgenden Wochen aber erst einmal wieder steil nach oben. Der Future erreichte am Dienstag, dem 23. Juni 2020, ein vorläufiges Hoch bei 41,63 US-Dollar. Das ist ein Kursanstieg von sagenhaften 531 Prozent in wenigen Wochen. Fundamental hat sich an den Rahmenbedingungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...