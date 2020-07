NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen von 670 auf 600 US-Dollar gesenkt, die Papiere aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Heath Terry kappte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen etwas. Er hatte damit gerechnet, dass der Streaminganbieter die Markterwartungen deutlicher übertrifft. Terry ist aber weiter zuversichtlich. Die Trend hätten sich im Juli schon wieder verbessert./ag/mis



ISIN: US64110L1061

