Die Pkw-Tageszulassungen haben sich heuer in den ersten sechs Monaten spürbar eingebremst. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres brachen sie um 39,4 Prozent ein, wie die Statistik Austria am Freitag mitteilte. 4.431 Autos wurden nach einer Zulassungsdauer von nur einem Tag wieder abgemeldet, in der Vorjahresperiode waren es noch 7.312 Personenkraftwagen.Der Anteil der Tageszulassungen an ...

