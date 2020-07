Hyrican Informationssysteme AG: RechtssacheDGAP-Ad-hoc: Hyrican Informationssysteme AG / Schlagwort(e): Rechtssache Hyrican Informationssysteme AG: Rechtssache17.07.2020 / 13:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Heute erhielten wir die Mitteilung, dass der Bundesgerichtshof der Nichtzulassungsbeschwerde der Klägerinnen (VG Wort und VG Bild-Kunst) gegen das Urteil des Oberlandesgerichts München vom 21. November 2019 stattgegeben hat. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die entsprechenden Ausführungen in den Jahresabschlüssen.17.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Hyrican Informationssysteme AG Kalkplatz 5 99638 Kindelbrück Deutschland Telefon: 036375/ 513 - 60 Fax: 036375/ 513 - 67 E-Mail: m.lehmann@hyrican.de Internet: www.hyrican.de ISIN: DE0006004500 WKN: 600450 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart EQS News ID: 1096575Ende der Mitteilung DGAP News-Service1096575 17.07.2020 CET/CEST