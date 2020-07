Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Bitte beachten Sie: dies ist die letzte Terminvorschau vor der Sommerpause. Die nächste Ausgabe erscheint am 21. August.Auf dieser Website (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_de) der Europäischen Kommission finden Sie immer alle aktuellen Informationen zur Reaktion der EU auf die COVID-19-Krise.Montag, 20. JuliOnline-Dialog: "Coronakrise als Chance für den Klimaschutz" mit MdEP Henrike Hahn, Jasmina Neudecker (ZDF) und Joachim Menze von der EU-KommissionWas bedeutet der Green Deal konkret für die bayerische Wirtschaft? Welche Folgen und Chancen ergeben sich für Bayerns Bauern? Kann man das Klima schützen ohne den wirtschaftlichen Aufschwung zu gefährden? Oder muss der Klimaschutz jetzt warten? Sollten wir die Gelegenheit nutzen und die Wirtschaft radikal umbauen? Was würde das alles kosten? Über diese und andere Fragen diskutieren ab 10.00 Uhr Henrike Hahn, Europaabgeordnete BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Jasmina Neudecker, ZDF-Redakteurin für Naturwissenschaft & Terra X-Co-Moderatorin und Joachim Menze, Leiter der EU-Kommissionsvertretung in München. Es moderiert Tilman Schöberl (BR). Übertragung live auf der Facebook-Seite https://www.facebook.com/eu.kommission der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland sowie hier https://twitter.com/EU_Muenchen auf Twitter.Per Videokonferenz: EBD De-Briefing zum Europäischen RatDie Europäische Bewegung Deutschland e.V. https://www.netzwerk-ebd.de/ (EBD) lädt ab 15.00 Uhr zum De-Briefing zum Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs vom Wochenende. Das De-Briefing mit Andreas Peschke, Leiter der Europaabteilung im Auswärtigen Amt (AA), und Dr. Kirsten Scholl, Leiterin der Abteilung für Europapolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), wird als Videokonferenz stattfinden. Erstkommentare besorgen Dr. Jörg Wojahn, Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland, und ein/e Vertreter/in des EBD-Vorstands. Fragen und Kommentare können Sie per Chat und via Twitter in die Diskussion einbringen. Weitere Informationen hier http://ots.de/hxw24Q.Brüssel: Rat für Landwirtschaft und FischereiDie EU-Ministerinnen und -Minister für Landwirtschaft und Fischerei werden ihre erste Ratstagung unter dem deutschen Vorsitz abhalten. Dies wird auch die erste physische Sitzung seit Beginn der COVID-19-Pandemie sein. Auf der Tagesordnung steht werden ein Gedankenaustausch über die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), insbesondere um die Verordnung über die GAP-Strategiepläne und die grüne Architektur gehen. Zudem erörtern die Ministerinnen und Minister Die Ministerinnen und Minister die Strategie "Vom Hof auf den Tisch" erörtern, die die Europäische Kommission am 20. Mai dieses Jahres vorgestellt http://ots.de/zJrZ8D hat. Ziel ist es, die Lebensmittelsysteme in Europa nachhaltiger zu gestalten. Es geht auch um die Lage auf dem Agrarmarkt, und der deutsche Vorsitz wird sein Arbeitsprogramm für Landwirtschaft und Fischerei vorstellen. Videomaterial und eine Übertragung der Presskonferenz (Details folgen) gibt es bei Europe by Satellite hier https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20200720. Mehr Informationen auch auf den Seiten des Rates https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/agrifish/2020/07/20/.Dienstag, 21. JuliPer Videokonferenz: Informeller Rat der EU-Ministerinnen und Minister für Forschung (bis 22. Juli)Die Forschungsministerinnen und Forschungsminister der Europäischen Union (EU) kommen (per Videokonferenz) erstmals unter der Deutschen EU-Ratspräsidentschaft zu einem informellen Treffen zusammen. Themen des informellen Forschungsministerrats werden unter anderem die Förderung des Grünen Wasserstoffs, die Stärkung der Resilienz zum besseren Umgang und der Vorbeugung von Krisen, die Stärkung und Neuausrichtung des Europäischen Forschungsraums sowie die Unterstützung der Bürgerwissenschaften sein. Eine gemeinsame Pressekonferenz von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek und EU-Forschungskommissarin Mariya Gabriel ist für 16.00 Uhr geplant, live auf Europe by Satellite https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20200721 Mehr Informationen hier (https://www.eu2020.de/eu2020-de/veranstaltungen/-/2342262).Mittwoch, 22. Brüssel: Wöchentliche KommissionsitzungAuf der vorläufigen Tagesordnung http://ots.de/gUalaa der wöchentlichen Kommissionsitzung stehen unter anderem eine neue Strategie für die Sicherheitsunion, ein neuer Aktionsplan zur Bekämpfung von Drogenmissbrauch und eine Strategie für den Kampf gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern. Weitere Informationen zur Kommissionsagenda in Kürze hier http://ots.de/vRoHw1.Mittwoch, 29. JuliBrüssel: Wöchentliche KommissionsitzungMehr Informationen zur vorläufigen Tagesordnung http://ots.de/ZluhmI und weitere Informationen zur Kommissionsagenda in Kürze hier http://ots.de/ZXNyDx.