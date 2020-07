Die Marke von 13.000 scheint dem DAX deutlich zu schaffen zu machen. Sollte sie endlich fallen, wäre das ein starkes Signal für die weitere Entwicklung.

Obwohl die Pandemie alles andere als besiegt ist und in vielen Ländern der Welt bereits die hierzulande bisher nur befürchtete zweite Welle wütet, zeigten sich die Aktienmärkte auch diese Woche sehr robust.

Der DAX hat sich an das Zwischenhoch von Anfang Juni herangerobbt und es zur Wochenmitte genommen, doch nun scheint die Markt von 13.000 Punkten eine Hürde darzustellen. An dieser ist der deutsche Leitindex am Mittwoch abgeprallt, ...

