Barrick Gold (CA0679011084) informierte am 16.07.2020 über seine vorläufigen Produktionsergebnisse für das 2. Quartal dieses Jahres.Danach verkaufte der Konzern im Berichtszeitraum 1,22 Mio. Unzen Gold und 123 Mio. Pfund Kupfer.Nach vorläufigen Zahlen betrug die Goldproduktion im Berichtsquartal insgesamt 1,15 Mio. Unzen Gold und 120 Mio. Pfund Kupfer. Im 1. Halbjahr betrug die Goldproduktion insgesamt 2,4 Mio. Unzen, was genau in der Mitte der Gesamtjahresschätzung von 4,6 Mio. bis 5 Mio. Unzen liegt. Barrick Gold bestätigte diese Gesamtjahresprognose.Präsident und CEO Mark Bristow sagte, dass diese Ergebnisse das Unternehmen gut positionieren, um die Gesamtjahresziele trotz der globalen Corona-Pandemie und dem daraus resultierenden Lockdown zu erreichen. Dazu sein ein umfangreiches Programm gestartet worden, um das operative Geschäft vor den Beeinträchtigungen der Pandemie zu schützen.

