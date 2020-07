HANNOVER (dpa-AFX) - Die NordLB hat das Kursziel für Daimler nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal von 28 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Eckdaten des Autokonzerns seien über den Markterwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor allem die Absatzzahlen in China hätten sich in den vergangenen Monaten deutlich verbessert und machten Hoffnung auf eine ähnliche Entwicklung in Europa und den USA. Eine Folge der Corona-Krise werde eine Konsolidierungswelle in der Automobilindustrie sein, die geplante Fusion von Fiat Chrysler und PSA werde nur der Anfang sein. "Angesichts der Krise aber auch mit Blick auf die disruptiven Zeiten ist vielleicht auch für Daimler die Zeit gekommen, über einen Zusammenschluss nachzudenken", empfahl der Analyst./edh/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2020 / 10:22 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2020 / 10:38 / MESZ



DE0007100000

